Мошенники украли с банковского счета в Ирландии и пытались легализовать 20 000 евро

Прокурор Даугавпилса передал в суд материалы дела о легализации преступно нажитых средств, которые путем обмана были получены с банковского счета жертвы в Ирландии.

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Согласно обвинительному заключению, в сентябре 2014 года обвиняемый, находясь в сговоре с подельником, договорился "отмыть" 20 000 евро, которыми путем обмана завладели со счета в Ирландии. Мужчина согласился, чтобы деньги перечислили на его счета, с которых он потом снял сумму через банкоматы, получив за это вознаграждение.

Установлено, что обвиняемый открыл два счета в банке Citadele, а затем передал свои данные далее. Однако со счета он успел снять лишь 7 800 евро, поскольку банк получил сообщение от своих ирландских коллег о возможной легализации средств, полученных противоправным способом.

Дело будет рассмотрено в Даугавпилсском суде.