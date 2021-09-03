Мошенники вошли во вкус: за неделю у жителей Латвии выманили 415 460 евро

В период с 30 августа по 3 сентября Госполиция получила 42 заявления от жителей Латвии, ставших жертвами мошенников, в общей сложности выманивших 415 460 евро.

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По данным пресс-центра Госполиции, 31 августа Курземское региональное управление полиции (Лиепайский участок) получило заявление от бизнесмена, сообщившего о том, что мошенники лишили его 180 000 евро. Изначально у предпринимателя была переписка с предприятием в Китае, а также велись переговоры о возможно сделке. Позже он констатировал, что в результате сделки средства его предприятия ушли к мошенникам. По делу начата проверка.

В тот же день было получено заявление в Резекненском участке полиции, где местный житель стал жертвой неких гуру эзотерического центра с Украины, которые лишили его 15 000 евро.

Также 1 сентября в Валкский участок полиции поступило заявление о том, что местное предприятие 23 марта получило выставленный шведской фирмой счет на приобретение экскаватора. Однако после того, как "бизнесмен из Швеции" получил перечислением 11 500 евро, он пропал вместе с деньгами. После проверки оказалось, что владелец фирмы счет не посылал и денег не получал. Также он указал, что номер счета, выставленный мошенниками, не принадлежит его фирме.

Кроме того, 2 сентября Мадонский участок полиции получил заявление от мужчины, у которого мошенники, представившиеся сотрудниками финансово-инвестиционной платформы, в период с 24 по 27 августа выманили 59 891 евро.

По всем фактам начаты уголовные процессы. Полиция призывает жителей сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.