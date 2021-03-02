Мошенники выдали себя за работников банка и выманили у рижан за один день 16 000 евро
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Госполиция в очередной раз предупреждает жителей Латвии о том, что с начала года активизировались телефонные мошенники, которые, выдавая себя за сотрудников банка, выманивают у своих жертв крупные суммы. В частности, только в минувший понедельник они путем обмана лишили двух жителей Латвии 16 000 евро.

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Как отмечают в Госполиции, преступники всегда говорят только по-русски. Выдавая себя во время разговора за банковских служащих, они пытаются получить доступ к интернет-банку: номера пользователей и пароли, которые необходимо подтвердить с помощью средств удаленной аутентификации, таких как PIN-коды Smart-ID.

По данным правоохранительных органов, 1 марта жительница Пурвциемса, доверившись обманщикам, лишилась со своего счета 12 000 евро. Звонивший представился сотрудником банка Luminor Latvija и сообщил женщине, что с ее счета пытались снять деньги. Чтобы предотвратить подобные попытки со стороны преступников, мошенник выманил у своей жертвы данные подключения Smart ID, а затем снял деньги со счета.

По аналогичной схеме обманули и жителя Латгальского предместья Риги, где своей жертве звонила мошенница, представившаяся работницей Swedbank Latvia. Далее она действовала по аналогичной схеме, что и злоумышленник, представлявшийся сотрудником Luminor Latvija. В итоге, со счета доверчивой рижанки украли 1163 евро. Затем у этой же женщины вторая мошенница, действующая от лица Luminor, украла со счета еще 843 евро.

Еще один случай мошенничества зарегистрирован в Курземском районе Риги, где "консультант Swedbank" украл со счета своей жертвы 1930 евро.

Полиция просит жителей соблюдать осторожность и ни в коем случае не раскрывать незнакомцам данные о своем банковском счете и доступе к нему. Ни работники банка, ни работники госучреждений не просят подобную информацию по телефону. То, что во время разговора на экране может появиться латвийский телефонный номер или даже название учреждения, еще не значит, что звонят из Латвии. В полиции подчеркивают, что мошенники научились генерировать телефонные номера.

В том случае, если мошенники обманом завладели вашими деньгами, полиция призывает незамедлительно обращаться в банк, а также писать заявление в правоохранительные органы.

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