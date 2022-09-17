Мошенники, выдающие себя за торговцев дровами и гранулами, обманули уже десятки жителей Латвии

С начала этого года Госполиция получила информацию о 44 случаев мошенничества, связанного с доставкой топлива для дома. Больше всего подобных преступлений зарегистрировано во втором полугодии, когда жители стали активно готовиться к отопительному сезону.

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Как отмечает пресс-центр полиции, во второй половине года в Латвии активизировались мошенники, выдающие себя за торговцев дровами, гранулами или брикетами для отопления. Чаще всего они размещают объявления о продаже гранул или дров на портале объявлений ss.com или в соцсети Facebook.com, при этом цена на товар гораздо ниже, чем у других продавцов.

В полиции выяснили, что преступники выдают себя либо за частных лиц, либо за представителей известных фирм. Так, например, 6 сентября в Вентспилсский участок полиции поступила информация о том, что некое предприятие в Курземском регионе заказало дрова на сумму 2600 евро, однако ни товара, ни денег они больше не увидели. По этому делу начат уголовный процесс.

В свою очередь, 26 августа в бюро Уголовной полиции Латгальского региона поступило заявление о том, что фирма заказала 15 поддонов с гранулами, оплатив предварительно 5428, 50 евро. Товар, как и в первом случае, не доставили.

В начале сентября в Валмиерский участок полиции обратилась местная жительница, которая также пострадал в результате мошеннических действий: она заказала отопительные гранулы и перечислила на банковский счет фирмы 1400 евро. Не дождавшись товара, женщина позвонила в фирму и выяснила, что человек, с которым она вела переговоры о приобретении гранул, там никогда не работал. Кроме того, оказалось, что эта компания не занимается производством и торговлей гранулами.

12 сентября на удочку мошенников попалась жительница волости Пурес Тукумского края, у которой злоумышленники выманили за гранулы для отопления 3424, 75 евро. Ни денег, ни товара потерпевшая так и не дождалась.

Еще один похожий случай зарегистрирован 14 сентября в Саласпилсском участке полиции: к стражам порядка обратилась жительница Ропажского края, которая нашла в соцсети Facebook.com объявление о продаже брикетов. Женщина перечислила аванс, на этом коммуникация с продавцом пропала. Позже выяснилось, что мошенники выдавали себя за представителей фирмы, на которой они не работали.

Подобные случаи регистрируются во всех районах Латвии. В этой связи

Госполиция призывает граждан быть внимательными и не вносить предоплату или аванс до того, как товар будет доставлен, а также предварительно не убедившись в надежности продавца. Товар рекомендуется оплачивать лично, когда он уже доставлен.

"Слишком низкая цена — сигнал к тому, чтобы очень внимательно проверять информацию о продавце!" — предупреждают полицейские.