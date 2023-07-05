Мошенники выманили у пенсионерки около 46 000 евро

В Государственную полицию поступило заявление от женщины пенсионного возраста о том, что мошенники выманили у нее в общей сложности около 46 тысяч евро, сообщили агентству LETA в полиции.

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В заявлении женщина сообщила, что в мае 2022 года ей позвонил неизвестный и сообщил, что на имя потерпевшей открыт счет в банке или счет в криптовалюте, и на него перечислены крупные суммы, в связи с чем могут возникнуть проблемы с уплатой налогов. Звонивший предложил помочь решить проблему.

Звонивший проинструктировал женщину, как действовать дальше, и попросил установить на телефон программное обеспечение AnyDesk. Эта программа предназначена для того, чтобы удаленно подключаться к другому компьютеру или мобильному устройству. Через некоторое время женщина обнаружила, что с ее банковского счета пропали тысячи евро.

В январе 2023 года обманутая женщина увидела объявление о юридической помощи в возврате похищенных со счетов денег. Поверив ложной рекламе, дама безуспешно пыталась связаться по указанному номеру телефона, и через некоторое время с ней связался через WhatsApp якобы представитель компании.

Незнакомец сообщил женщине, что ее деньги найдены в швейцарском банке, но для того, чтобы вернуть их, ей нужно заплатить за эту услугу. Женщина перевела деньги, после чего мошенники пообещали помочь ей вернуть деньги. К сожалению, женщина обнаружила, что в период с конца мая по конец июня этого года с ее банковского счета было снято еще 36 000 евро. По предварительной информации, потерпевшая могла брать кредиты.

В связи с этим случаем полиция возбудила уголовное дело, следствие продолжается.

Государственная полиция повторно призывает жителей быть осторожными и никому не сообщать реквизиты своих банковских счетов и другую конфиденциальную информацию ни по телефону, ни в письменной форме.

Также в полиции напоминают, что мошенники благодаря технологии подмены номеров могут подделывать телефонные номера и даже имитировать номера телефонов различных компаний или государственных учреждений.

Полиция призывает предупреждать о мошенниках своих близких, родственников и соседей, особенно людей пожилого возраста и русскоязычных.