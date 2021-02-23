Мошенники выманили у женщины 3000 евро под предлогом выплаты "детских" 500 евро
Foto: Shutterstock

Телефонные мошенники, представившись социальной службой, убедили женщину, что для получения единоразового пособия нужно назвать пин-код от карты. Таким образом они смогли украсть со счета 3000 евро, пишет портал Lsm.lv.

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Рижский Курземский участок Госполиции получил информацию о случае, когда телефонные мошенники, представившись работниками социальной службы, выманили у некой рижанки 3000 евро.

Определитель номера показал, что ей звонит "социальная служба". С пострадавшей говорили по-русски, а звонившие утверждали, что звонят в связи с пособием в 500 евро за ребенка.

Чтобы "получить пособие", у женщины попросили пин-код от Smart-ID, который она и назвала. И хотя у женщины возникли подозрения, поскольку беседа велась не на государственном языке, мошенники успели снять с ее карты более 3 тыс. евро.

Как отмечает Госполиция, мошенники, выманивающие чужие банковские данные, чаще всего говорят по-русски. В случае, если мошенникам все же удалось получить доступ к средствам, полиция рекомендует в первую очередь обращаться в банк, а затем уже писать заявление в правоохранительные органы.

Полиция напоминает, что Государственная служба социального страхования выплатит автоматически, перечислив его на тот счет, куда человек получает ежемесячное пособие, никаких дополнительных данных для этого сообщать не нужно.

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