Мошенники выманили у жителей Латгалии 35 000 евро с помощью поддельной страницы банка Luminor

Мошенники выманили у жителей Даугавпилса и Аугшдаугавского края 35 000 евро с помощью поддельной страницы интернет-банкинга Luminor, сообщили агентству LETA в Латгальском региональном управлении Государственной полиции.

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По имеющейся у полиции информации, жители искали в интернет-браузере Google ссылку для доступа к своему интернет-банку и открывали рекламу, которая ведет на поддельный интернет-банк. Не обращая внимания на то, что фейковая ссылка на интернет-банк отличается от оригинальной, жители вводили номера своих карт и PIN-коды, предоставляя мошенникам доступ к своим личным данным.

Так, 13 мая в Даугавпилсский участок поступило заявление от мужчины 1954 года рождения, который ввел свои личные данные на сайте imbing.com с надписью Luminor-Homepage-imbing.com и подтвердил запрос с помощью Smart-ID, в результате чего лишился 13 000 евро.

Похожий случай произошел 2 мая, когда в Даугавпилсский участок поступило заявление от мужчины 1963 года рождения, который также через поисковик Google зашел на поддельную страницу интернет-банка и авторизовался, подтвердив запрос с помощью Smart-ID. Таким образом, мошенники списали с банковского счета мужчины 9816 евро.

11 мая поступило заявление от мужчины 1977 года рождения. Потерпевший лишился 4500 евро. Сумма при невыясненных пока обстоятельствах была снята с его счета в банке Luminor и переведена на счет в иностранном банке.

В свою очередь, 3 мая в Даугавпилсский участок поступило заявление от лица о мошенничестве на сумму 3800 евро.

С начала апреля в полицию поступило несколько похожих заявлений о мошенничестве на более мелкие суммы. Полиция возбудила уголовные дела.