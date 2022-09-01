Мошенники звонят рижанам от имени муниципальных служб и полиции самоуправления

За последние несколько недель значительное количество жителей Риги обратились в Рижскую муниципальную полицию (RPP) с заявлением о телефонных мошенниках, которые говорили по-русски и выдавали себя за сотрудников полиции.

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Если раньше мошенники звонили с обычных номеров телефонов, теперь у них появилась новая тактика — жителям звонят с якобы рабочих номеров телефонов служб и дежурных пунктов RPP.

Ранее полиция самоуправления уже сообщала о различных попытках мошенничества.

Например, один мошенник позвонил жительнице Риги и утверждал, что в банке SEB якобы находится сын знакомой этой женщины, и у него есть доверенность, на основании которой он хочет взять кредит. Разговор проходил на русском языке, но по словам женщины у мошенника был акцент.

Преступник пытался выведать у женщины личные данные и другую информацию, был очень настойчив и пытался запугать. Однако женщина не сообщила никаких подробностей, кроме того, что у нее есть банковский счет в Swedbank.

На этой неделе Государственная полиция сообщила, что у жителей Риги и Рижского района мошенники выманили в общей сложности 63 300 евро.

Полиция самоуправления хочет еще раз предупредить жителей о подобном мошенничестве и просит рассказать об этом членам семьи и знакомым, в особенности — людям в возрасте.

Сотрудники государственных учреждений никогда не звонят жителям, чтобы получить личную информацию или доступ к банковскому счету. При помощи технологии спуфинга (от английского spoofing — подмена) мошенники могут заставить получателя звонка увидеть любой номер, название учреждения или компании.

О случаях мошенничества и попытках выманить личную информацию полиция призывает сообщать по телефону 110.