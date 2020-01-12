Мошенников, которые придумали долг на 1 млн. латов и пытались отобрать имущество в центре Риги, судят 6 лет

Почти шесть лет назад журналисты программы Nekā personīga рассказали историю о спланированном мошенниками преступлении, в результате которых рижанка Инесе Сутта едва не лишилась своего имущества в центре Риги. Полиция установила, что преступная группа подделала документы, включив в свою схему бездомных, а также сотрудника предприятия Latvijas Pasts. К счастью, владельцы дома вовремя узнали о планах злоумышленников и спасли свою недвижимость.

Прошло уже шесть лет, а дело до сих пор находится в суде. Организатор схемы скрывается в Германии, где длительное время болеет. Не являются на заседания суда и его подельники, оставшиеся в Латвии. Потерпевшие полагают, что процесс умышленно затягивается. Против слишком медленной работы суда выступает и прокуратура.

В поддельном договоре, о котором узнала домовладелица Инесса Сутта, было указано, что некое лицо дало ей в долг 1 миллион латов, и уже давно прошло время его вернуть. Вымышленный заемщик цессировал долг некоему Улдису Кучару, и зарегистрированный в ночлежке на ул. Масквас, 208 Кучарс начал процесс по взысканию долга.

В тот раз дело было рассмотрено в рамках недавно введенной ускоренной процедуры оповещения в Земельной книге: заявитель подавал анкету с указанием суммы долга. Судья Земельной книги Агнесе Скулме ее подтвердила. Затем она отправила заказное письмо должнику. В тот день, когда Инесе Сутта якобы подписала письмо, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что почтальон не идет дальше почтовых ящиков. Далее судья передал дело о взыскании долга судебному исполнителю. При этом стоит учесть, что закон даже не требует от судьи запрашивать документы, подтверждающие реальность долга.

Планы мошенников нарушила полиция, задержав взыскателя несуществующего долга, а также его знакомого, который улаживал дела в Земельной книге. Задержали также и почтальона, который не доставил Инесе Сутте отправленное сообщение, а передал его мошенникам. Также стражи порядка задержали и маклера Наталью Немилову, которую следователи считают автором мошеннической схемы.

Дело, которое получило широкий резонанс в кулуарах Сейма и правительства, вот уже несолько лет рассматривает судья Видземского предместья Риги Долорес Бамбере. Состоялось уже более 50 заседаний, еще больше пришлось отменить, т. к. регулярно кто-то из участников процесса либо болеет, либо просто не является в суд. Не дождавшись развязки, скончался зарегистрированный в столичном приюте взыскатель выдуманного долга на 1 миллион латов Кучарс.

Потерпевшие считают, что сравнительно простое дело умышленно затягивается. Организатор схемы перебралась в Германию, откуда присылает в суд справки из различных немецких лечебных учреждений о своих болезнях. Рассматривать дело без присутствия Немиловой невозможно, поэтому заседания постоянно переносятся. Адвокат Юрис Гринвалдс неоднократно вызывал на суд свидетелей, но они неоднократно также игнорировали заседания.

Лишь в 2019 году по требованию прокуратуры дело разделили. Теперь отдельно судят исполнителей и организатора. Известно, что Немилова также проходит еще по одному аналогичному делу.

Однако решение судьи Бамбере удивило потерпевшую сторону: Кришс Валпетерс, который искал бездомных для участия в преступных схемах Немиловой, а также почтальон, получили условные сроки.

Как отмечает Nekā personīga, в начале процесса у Валпетерса не было ни постоянного места работы, ни денег, чтобы нанять адвоката. Когда же ему выделили адвоката, оплаченного государством, на судебные заседания внезапно стал ходить нанятый подсудимым юрист.

Со слишком мягким приговором мошенникам, которые едва не лишили семью собственности, был несогласен и прокурор Арминс Мейстарс, который опротестовал это решение в суде высшей инстанции. Накануне Рождества Рижский окружной суд пересмотрел дело, заменив Кришсу Валпетерсу условный срок на реальное лишение свободы.

В конце года судбя Долорес Бамбере вынесла вердикт по делу Немиловой, приговорив ее также к условному сроку.

Потерпевшие недовольны затягиванием суда и жаловались во многие инстанции, включая Министерство юстиции, однако ничего так и не изменилось. Министр юстиции Янис Борданс, который занимал этот пост и в то время, когда раскрыли преступление, обещал расследовать действия судьи Земельной книги Агнесе Скулме, благодаря подписи которой мошенники и смогли начать реализацию преступной схемы. Однако Скулме сообщила, что никто от нее никогда не требовал никаких объяснений. Даже совсем наоборот — она поднялась по карьерной лестнице и по результатам конкурса была переведена в суд Баусского района.