Мотоциклист с двумя промилле алкоголя въехал в канаву
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

23 августа пьяный мужчина не справился с мопедом и оказался в канаве. В выдыхаемом воздухе констатировано 2,30 промилле алкоголя, сообщила Delfi представитель Госполиции Даце Калниня.

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23 августа на 35-м километре дороги Елгаве-Добеле-Аннениеки в Аурской волости Добельского края мужчина на мопеде Kenbo пытался совершить маневр и повернуть направо, но не справился с управлением и оказался в канаве.

Начат административный процесс.

Всего за сутки было зарегистрировано 125 ДТП, в 15 из них пострадали люди.

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