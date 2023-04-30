Мотоциклисты на открытии сезона пересекали рельсы перед поездом: полиция проведет проверку
Foto: DELFI

В субботу, открывая мотосезон, некоторые мотоциклисты в Огре пересекли железнодорожные пути на запрещающий сигнал. Полиция отреагировала на видео и пообещала разобраться.

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В соцсетях было опубликовано видео, где видно, как несколько мотоциклов объезжают стоящие у переезда машины и пересекают рельсы, пока светофор показывает, что приближается поезд.

Полиция в Twitter отреагировала на нарушение и написала, что, хотя не зафиксировала его, считает такое поведение опасным для жизни и недопустимым, поэтому этот случай будет проверен.

Latvijas dzelzceļš напоминает, что тормозной путь поезда может достигать километра, и поезд невозможно остановить быстро.

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