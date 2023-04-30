Мотоциклисты на открытии сезона пересекали рельсы перед поездом: полиция проведет проверку

В субботу, открывая мотосезон, некоторые мотоциклисты в Огре пересекли железнодорожные пути на запрещающий сигнал. Полиция отреагировала на видео и пообещала разобраться.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В соцсетях было опубликовано видео, где видно, как несколько мотоциклов объезжают стоящие у переезда машины и пересекают рельсы, пока светофор показывает, что приближается поезд.

Полиция в Twitter отреагировала на нарушение и написала, что, хотя не зафиксировала его, считает такое поведение опасным для жизни и недопустимым, поэтому этот случай будет проверен.

Latvijas dzelzceļš напоминает, что тормозной путь поезда может достигать километра, и поезд невозможно остановить быстро.

Lūgums vilciena vadītājam skatīties spogulī DIVREIZ pic.twitter.com/IA6R0OrwkY — Dāvis Matskins (@DMtalks) April 30, 2023