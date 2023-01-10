Можно ли приобрести конфискованный у пьяного водителя автомобиль?

Только за время новогодних рейдов было задержано 34 пьяных водителя, у которых конфисковали 17 автомобилей. Сейчас эти машины на штрафстоянках, потом уйдут с молотка. Можно ли приобрести конфискованную машину?

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Конфискованные у пьяных автоводителей транспортные средства находятся под надзором сразу у трех государственных организаций, сообщает rus.lsm.lv. В первую очередь это Госполиция и прокуратура, которые непосредственно изымают транспортное средство и заводят уголовные дела. Потом машина попадает в Государственное агентство обеспечения и какое-то время хранится на его территории. И наконец реализацией конфискованного транспорта занимается Служба Госдоходов.

В СГД призывают жителей активнее участвовать в аукционах по приобретению конфискованных автомобилей, чтобы государству не надо было их хранить на штрафстоянках.

Автомобиль у государства на аукционе может приобрести физическое или юридическое лицо, к которому не применены международные санкции. У кого нет долгов по налогам или же они не превышают 150 евро. Также в отношении лица нет действующего процесса неплатёжеспособности.

Чтобы участвовать в аукционе, необходимо зайти на домашнюю страницу СГД, в раздел PAR MUMS и дальше в раздел Rīcība ar valstij piekritīgo mantu. Например, до 10 января предлагается купить автомобиль VW TOUAREG 2007 года, в предложении есть фото и описание. Также указана контактная персона. С этим человеком можно договориться и о личном осмотре машины. Потом желающий купить автомобиль высылает свое ценовое предложение на электронную почту. И ждет. Решение о том, кому отдать машину принимает комиссия СГД.

Главный критерий — это наивысшая предложенная цена. Как только решение принимается, оно размещается на домашней странице. Поэтому потом можно посмотреть отчет и узнать, по какой цене автомобиль был продан.

Как сообщалось, с 25 ноября в соответствии с изменениями в Уголовным законе и законе о дорожном движении за управление автомобилем или обучению вождению, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле, или водитель находится под действием наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, предусмотрена уголовная ответственность.

Виновному грозит лишение свободы на срок до 1 года или кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф, а также лишение водительских прав на срок до пяти лет. Кроме того, за вождение в пьяном виде или отказ пройти тест на наркотики у водителя будет конфисковано транспортное средство. В случаях, когда транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается полная или частичная его стоимость.

Ранее за управление транспортным средством с 1,5 промилле в крови и выше применялся денежный штраф и конфискация водительских прав на пять лет. Уголовная ответственность распространялась только на тех водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав.