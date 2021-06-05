Муниципальные выборы: полиция возбудила пять процессов и начала три проверки о нарушениях

На вечер субботы Госполиция возбудила пять процессов и начала три ведомственных проверки о возможных нарушениях предвыборной агитации. Большая часть случаев констатирована в Латгалии.

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На 19.30 существенных нарушений, связанных с выборами в органы самоуправления, пока не констатировано. В целом, полиция оценивает ситуацию как спокойную.

В течение дня органы правопорядка оперативно реагировали на сигналы и проверяли как полученную информацию, так и проверяли избирательные участки во время патрулирования.

О том, что обстановка вокруг выборов была спокойной, сообщили и представители Службы госбезопасности. При этом СГБ продолжает проверять поступающие сигналы о возможных нарушениях, в том числе, и противозаконными методами повлиять на выбор избирателей. В субботу ведомство получило около 50 подобных сигналов.

Всего же, включая предвыборный период, получено более 130 сигналов о возможных нарушениях, связанных с выборами в самоуправления.