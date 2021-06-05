Муниципальные выборы: полиция возбудила пять процессов и начала три проверки о нарушениях
Foto: F64

На вечер субботы Госполиция возбудила пять процессов и начала три ведомственных проверки о возможных нарушениях предвыборной агитации. Большая часть случаев констатирована в Латгалии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На 19.30 существенных нарушений, связанных с выборами в органы самоуправления, пока не констатировано. В целом, полиция оценивает ситуацию как спокойную.

В течение дня органы правопорядка оперативно реагировали на сигналы и проверяли как полученную информацию, так и проверяли избирательные участки во время патрулирования.

О том, что обстановка вокруг выборов была спокойной, сообщили и представители Службы госбезопасности. При этом СГБ продолжает проверять поступающие сигналы о возможных нарушениях, в том числе, и противозаконными методами повлиять на выбор избирателей. В субботу ведомство получило около 50 подобных сигналов.

Всего же, включая предвыборный период, получено более 130 сигналов о возможных нарушениях, связанных с выборами в самоуправления.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
Ekspertu padomi un remonta kļūdas: no kanalizācijas līdz santehnikas izvēlei
В Рижском порту развиваются услуги электронной коммерции с высокой добавленной стоимостью
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов