Мужчина 10 лет сексуально использовал дочку соседей: его приговорили к 14 годам заключения

Земгальский районный суд приговорил к 14, 5 годам лишения свободы мужчину, который признан виновным в том, что он в течение 10 лет сексуально использовал ребенка. Кроме того, к осужденному будет применен последующий пробационный надзор на пять лет.

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Согласно обвинительному заключению, мужчина совершал преступления в отношении ребенка в течение десяти лет, начав с того времени, когда его жертве исполнилось всего 5 лет.

Обвиняемый, будучи соседом и давним знакомым семьи жертвы, часто приходил в гости, где распивал алкоголь в совместном кругу. Кроме того, он помогал девочке делать уроки, в частности, обучал математике.

Иногда, когда обвиняемый проводил время с потерпевшей, он, пользуясь своим авторитетом и ее доверием, с целью удовлетворения своих сексуальных желаний совершал с потерпевшей развратные действия, а также побуждал ее к сексуальным действиям — демонстрировал девочке порнографические фильмы с участием взрослых, заставлял ее прикасаться к своим гениталиям, удовлетворять его орально, а также сам орально прикасался к гениталиям девочки.

Обвиняемый заставлял ребенка раздеться догола, раздевался сам, затем заставлял ее лечь на кровать и различными способами терся об обнаженное тело девочки, тем самым удовлетворяя свои сексуальные желания.

Как следует из материалов дела, мужчина объяснял девочке, что своими действиями он подготавливает ее к взрослой жизни. В свою очередь, ребенок подчинялся растлителю, потому что не осознавал вредности и опасности совершаемых им действий.

Своими действиями обвиняемый угрожал праву девочки на нормальное физическое, психическое и половое развитие.

В 15 лет потерпевшая поняла, что подсудимый совершает с ней преступные действия, и рассказала о случившемся родителям, которые не стали обращаться в полицию, так как не хотели травмировать психику дочери. Потерпевшая попросила родителей отвести ее к психологу, на что родители согласились.

При поддержке специалистa девочка написала заявление в полицию, на основании которого был начат уголовный процесс. Подсудимый не признал свою вину в содеянном, указав, что потерпевшая и ее семья его оболгали.

Приговор суда можно опротестовать в Земгальском окружном суде.