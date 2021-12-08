Мужчина до полусмерти избил молотком и топорищем гражданскую жену
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Сотрудники Латгальского регионального управления полиции (Краславский участок) задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. 6 декабря Даугавпилсский суд выдал санкцию на арест подозреваемого.

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По данным пресс-центра ЛРУП, утром 9 декабря на пульт дежурного поступила информация о том, что в больницу в тяжелом состоянии доставлена женщина 1985 г.р. Медики констатировали у пострадавшей колотые раны, а также переломы. Полиция незамедлительно начала уголовный процесс.

В ходе досудебного следствия стражи порядка задержали подозреваемого — им оказался гражданский муж жертвы. Как оказалось, находясь в пьяном виде, он избил спутницу жизни молотком, топорищем, а также другими тяжелыми предметами. Также он исколол ее тело острыми предметами.

Избитой женщине удалось сбежать от насильника, она обратилась за помощью к местным жителям, которые вызвали ей скорую и полицию. Пострадавшую доставили в больницу в шоковом состоянии.

Подозреваемого задержали. Во время обыска у него в квартире нашли несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и несколько ручных гранат.

В полиции сообщили, что задержанный ранее был судим за тяжкие преступления и неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка за незаконный оборот оружия. Полиция продолжает расследование.

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