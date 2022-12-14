Мужчина до смерти избил свою 20-летнюю беременную подругу
Foto: LETA

На прошлой неделе в Цоде (Баусский край) во время распития алкоголя несовместимые с жизнью травмы получила 20-летняя женщина. Как отмечает Degpunktā, в смерти подруги, находившейся на восьмом месяце беременности, подозревается ее возлюбленный.

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Тело молодой женщины со следами насильственной смерти прохожие обнаружили в минувшую пятницу, неподалеку от местного магазина. Местные жители рассказали, что после неудачного брака и после того, как ее разлучили с тремя детьми, она решила вернуться обратно домой, в Цоде.

Соседи отмечают, что женщина ждала четвертого ребенка, однако и ее, и ее мать часто видели с синяками: ее новый спутник жизни часто распускал руки. Также известно, что в семье часто выпивали и ссорились. Во время одной из таких ссор молодую женщину избили, а затем она упала, ударилась головой о землю, после чего скончалась.

По подозрению в преступлении задержан 37-летний мужчина. Сначала полиция начала уголовный процесс за убийство, однако позже переквалифицировали на нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Следствие продолжается.

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