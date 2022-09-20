Мужчина компрометировал пограничников – ему грозит штраф до 700 евро

Государственная пограничная служба возбудила административное дело в отношении мужчины, который не выполнил требования пограничников, а вел себя вызывающе, снимал свои действия на видео и разместил это в социальных сетях.

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Как сообщили агентству LETA в погранконтроле, 18 сентября на автодороге Рига-Шауляй во время иммиграционного контроля остановили автомобиль, которым управлял некий мужчина.

На просьбу пограничников показать водительское удостоверение и документы на транспортное средство, мужчина разными способами отнекивался, в том числе требовал "подписанных чернилами" разрешений на право пограничников проверять документы и ставил под сомнение существование Латвии.

Как сообщили пограничники, мужчину отпустили с места происшествия, однако это не снимает с него ответственности за совершенное административное правонарушение. Согласно правилам дорожного движения, водитель транспортного средства обязан предъявить водительское удостоверение или документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также другие указанные в законе документы, необходимые для участия в дорожном движении с транспортным средством.

В данном случае мужчина отказался выполнять законные требования сотрудников пограничной охраны, и своими действиями мешал их работе, что является административным нарушением.

В отношении мужчины возбуждено административное дело за невыполнение законных требований чиновников или препятствование их деятельности, за это нарушение ему грозит штраф до 700 евро.

Ранее этот мужчина уже несколько раз обращался в различные учреждения, как он сам утверждает, чтобы "пощупать систему", умышленно нарушал работу учреждений, а также записал и разместил в социальных сетях несколько видеороликов, в которых пытался скомпрометировать сотрудников учреждений, отмечается в сообщении погранслужбы.