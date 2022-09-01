Мужчина, который в феврале испортил молотком ныне снесенный памятник, получил штраф в 100 евро

Государственная полиция назначила административный штраф в 100 евро мужчине, который в феврале небольшим молотком повредил ныне снесенный памятник в парке Победы. Об этом агентству LETA сообщили в Госполиции.

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Изначально по факту действий мужчины полиция возбудила уголовное дело, но позже уголовный процесс был прекращен, а вместо него возбудили дело об административном правонарушении за мелкое хулиганство.

Закон о мелком хулиганстве предусматривает штраф от 70 до 500 евро. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

После вторжения России в Украину памятник пострадал и в других инцидентах, например, его обливали краской синего и желтого цвета.

Против памятника в парке Победы хулиганские и даже криминальные действия по политическим мотивам совершались и в прошлом. Например, в 1997 году члены группы Pērkonkrusts пытались взорвать памятник, в ходе этих действий двое подрывателей погибли.

25 августа в парке Победы самый большой памятник советской эпохи в странах Балтии снесли, демонтировав последний элемент его комплекса — 79-метровый обелиск.