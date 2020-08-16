Мужчина курил на диване и устроил пожар, его спасли соседи
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В субботу, 15 августа, из-за курения дома произошло два пожара, в одном из них пострадал человек, сообщает LETA.

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Один из пожаров начался в Салдусе около часу дня. В одной из квартир в пятиэтажном жилом доме горел диван, площадь пожара была два квадратных метра. Соседи вывели жильца еще до прибытия пожарных и передали медикам. По словам представителя Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС, VUGD) Агриты Витолы, пожар произошел из-за неосторожного курения, а в квартире не было детектора дыма.

Похожий случай, но без пострадавших, произошел в Риге. Из-за неосторожного курения загорелся диван, площадь пожара была три квадратных метров. Соседи заметили задымление в подъезде и вызвали пожарных.

Всего за сутки было потушено 20 пожаров, шесть из них в Риге, три в других городах, 11 в регионах. Работники VUGD 20 раз выезжали на спасательные работы, а 10 вызовов были ложными.

Всего с начала года потушено 5057 пожаров, в которых погибло 50 человек и 171 человек пострадал.

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