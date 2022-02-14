Мужчина на VW, дрифтуя, врезался в фасад кафе: возможно, водитель был пьян

В минувшее воскресенье, в Руцаве VW Golf на большой скорости врезался во внешнюю стену местного кафе. Мужчина, совершивший аварию, получил травму и был доставлен в больницу.

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По информации "Курземес вардс", водитель в момент аварии, возможно, был пьян. Также установлено, что транспортное средство не было застраховано, а покрышки автомашины не имели достаточной глубины протектора.

В полиции пояснили, что водитель VW Golf дрифтовал и во время этого маневра он потерял контроль над транспортным средством, после чего машина врезалась в стену здания.

К устранению последствий происшествия подключились также спасатели Государственной пожарно-спасательной службы, которые вытащили машину из здания. Виновный в аварии водитель был доставлен в травматологическое отделение Лиепайской региональной больницы. Легкие телесные повреждения получили и пассажиры машины, но им не понадобилась помощь медиков.

Начато несколько административных процесса — за совершение аварии, за агрессивную езду, за возможное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за использование автопокрышек с недостаточной глубиной протекторов, а также за использование в движении транспортного средства, у которого не имеется обязательного гражданско-правового страхования.