Мужчина на VW, дрифтуя, врезался в фасад кафе: возможно, водитель был пьян
Foto: LETA

В минувшее воскресенье, в Руцаве VW Golf на большой скорости врезался во внешнюю стену местного кафе. Мужчина, совершивший аварию, получил травму и был доставлен в больницу.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По информации "Курземес вардс", водитель в момент аварии, возможно, был пьян. Также установлено, что транспортное средство не было застраховано, а покрышки автомашины не имели достаточной глубины протектора.

В полиции пояснили, что водитель VW Golf дрифтовал и во время этого маневра он потерял контроль над транспортным средством, после чего машина врезалась в стену здания.

К устранению последствий происшествия подключились также спасатели Государственной пожарно-спасательной службы, которые вытащили машину из здания. Виновный в аварии водитель был доставлен в травматологическое отделение Лиепайской региональной больницы. Легкие телесные повреждения получили и пассажиры машины, но им не понадобилась помощь медиков.

Начато несколько административных процесса — за совершение аварии, за агрессивную езду, за возможное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за использование автопокрышек с недостаточной глубиной протекторов, а также за использование в движении транспортного средства, у которого не имеется обязательного гражданско-правового страхования.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
История Анты. Между философией DevOps и тренировками чирлидерш
Что мотивирует работать в отрасли ИТ?
История Никлавса. Узнай, чем занимается SAP-специалист
Пандемия как педаль газа
Пробуди в себе чемпиона! Участвуй в фотоконкурсе и выигрывай
Чему мы научились, работая удаленно
Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!