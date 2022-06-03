Мужчина, напавший на юношу с флагом Украины, вышел на свободу

20 мая в Риге был избит молодой человек с украинским флагом, накинутым на плечи. Адвокат юноши утверждает, что виновного уже отпустили из-под стражи. А в момент совершения преступления рядом с ним, возможно, находился сотрудник полиции. По этому факту происходит ведомственная проверка, сообщает портал rus.lsm.lv.

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Интересы пострадавшего защищает адвокат Эгонс Русановс. Он утверждает, что подозреваемый уже находится на свободе.

"Это удивительно. Это не типично для такой ситуации. В моей практике, даже если человек подозревается в преступлении, не связанном с насилием и не имеющий такой общественной огласки, все равно два месяца он, как правило, находится в заключении. Этот девятидневный срок меня удивляет, даже шокирует", — заявил адвокат Эгонс Русановс.

В прокуратуре рассказали, что для того, чтобы подозреваемый не мог помешать расследованию, Госполиция обратилась в суд с просьбой заключить его под стражу. После этого удалось собрать достаточное количество доказательств для начала уголовного преследования.

"Тогда было решено, что меру пресечения нужно изменить на ту, которая не связана с лишением свободы. В настоящее время это конкретное дело находится в прокуратуре. Прокуратура получила его 1 июня этого года. Согласно закону, прокурор в течение 10 дней должен решить, призывать ли лицо к уголовной ответственности", — пояснила представитель прокуратуры Айга Эйдуга.

Также, по словам адвоката пострадавшего, есть подозрения, что в момент совершения преступления в машине нападавшего сидела его сожительница — сотрудник полиции.

"Я не буду называть фамилии и конкретный участок, где это лицо работает. Пусть этим занимаются компетентные структуры. Удивляет, почему это было допущено. Вопрос номер два — почему это не было пресечено и почему не было заявлено", — отметил Эгонс Русановс.

В полиции эту информацию комментировать отказались, но подтвердили, что начали служебную проверку.

Нападение на молодого человека с украинским флагом произошло вечером 20 мая после шествия "За освобождение от советского наследия".