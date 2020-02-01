Мужчина нарушил решение о временной защите от насилия: теперь ему грозит наказание

Курземское региональное управление полиции завершило расследование по делу о невыполнении решения суда: мужчина пытался контактировать со своей женой, в то время, когда в силе было решение суда о временной защите от насилия.

Как отмечает новостнйо портал InfoLiepaja, в июне 2019 года полицию проинформировали о решении суда, согласно которому мужчине было временно запрещено приближаться к своей жене. Стражи порядка отправились к нему, чтобы информировать о решении суда, а также дали время в присутствии полиции собрать вещи и покинуть недвижимость. Мужчине по решению суда было запрещено приближаться к собственности ближе, чем на 500 метров, к женщине ближе чем на 200 метров и запрещено в любой форме общаться с женщиной.

Его также предупредили, что за нарушение решения суда грозит уголовная ответственность, однако он нарушил запрет. В связи с чем полиция начала уголовный процесс.

В ходе расследования выяснилось, что приблизительно через месяц после принятия решения мужчина проник через окно в дом, где проживает потерпевшая и их совместные дети. Кроме того, он около 10 раз звонил и 5 раз посылал SMS своей жене. Таким образом, мужчина неоднократно нарушил запрет.

Стоит добавить, что на момент решения суда у пары состоялся бракоразводный процесс. Мужчина ранее не попадал в поле зрения полиции. За нарушение запрета ему грозит наказание — временное лишение свободы или принудительные работы, или штраф.