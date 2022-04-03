Мужчина оштрафован на 5000 евро за помощь нелегалам в Латвии
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28 марта прокурор Южно-Латгальской прокуратуры завершил уголовное производство и наложил штраф в размере 5000 евро на жителя Латвии за то, что тот преднамеренно предоставил двум лицам возможность нелегально находиться в Латвии.

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23 марта в Даугавпилсе сотрудники Государственной полиции остановили превысивший скорость автомобиль марки Škoda Kamiq, в нем находились три гражданина Шри-Ланки. Сотрудники госполиции передали иностранцев пограничникам, те установили, что у двух граждан Шри-Ланки нет документов, позволяющих находиться в Латвии на законных основаниях, а границу они пересекли нелегально. Тогда как третий шри-ланкиец, водитель автомобиля, имеет временный вид на жительство в ЕС.

25 марта Государственная пограничная служба ускорила рассмотрение материалов уголовного дела, направив его в прокуратуру Южной Латгалии. Прокуратура призвала к уголовной ответственности мужчину, перевозившего двух граждан Шри-Ланки по статье 285.1 Уголовного кодекса о предоставлении умышленной возможности двум лицам незаконно находиться в Латвийской Республике, за что предусматривается наказание - лишение свободы до четырех лет, временное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Обвиняемый признал себя виновным в совершении уголовного преступления. Прокуратура потребовала наказания в виде денежного штрафа в размере 5000 евро. Мужчина уже выплатил эту сумму.

В отношении двух граждан Шри-Ланки, незаконно пересекших границу, возбуждено уголовное дело. Следствие по этому процессу продолжается.

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