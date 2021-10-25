Мужчина оштрафован на 750 евро за агрессию и нарушение комендантского часа
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В воскресенье в Добеле за проявленную агрессию в отношении работников полиции и несоблюдение комендантского часа, мужчина получил штраф 750 евро, сообщили в Земгальском региональном управлении Государственной полиции.

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Вечером мужчина находился не дома без уважительной причины. Он не мог показать сотрудникам полиции заполненное удостоверение, позволяющее находиться вне места жительства. Кроме того, от нарушителя разило спиртным. В отношении мужчины составлен протокол об административном нарушении и наложен штраф.

В свою очередь, в Гардене в воскресенье поздно вечером агрессивно настроенный мужчина находился во дворе многоквартирного дома. Он также был пьян, намеренно не подчинялся требованиям полиции успокоиться. Хулиган никак не реагировал на просьбы идти домой, продолжал вести себя вызывающее, а также пытался ударить работников полиции.

Как сообщалось, в целом выходные прошли спокойно. Поддерживать порядок сотрудникам Государственной полиции помогают коллеги из муниципальной полиции, пограничники, земессарги. Все они следят за соблюдением комендантского режима на территории Латвии. С вечера пятницы ежедневно проверяют около 6000 человек. У большинства — документы в порядке. За отсутствие оправдательного свидетельства в среднем наказывают около 300 человек.

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