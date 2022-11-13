Мужчина оштрафован за то, что сорвал и бросил на землю украинский флаг
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Государственная полиция наложила административный штраф в размере 250 евро на мужчину, который возле здания Управления развития Екабпилсского края вырвал украинский флаг из крепления и бросил его на землю. Инцидент случился в августе.

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Как сообщили в Земгальском региональном управлении Госполиции, наказание применено по правовой норме за нарушение общественного порядка, нарушение общепринятых норм поведения и нарушение работы учреждения.

Нарушение произошел 7 августа. Служащие самоуправления вернули украинский флаг на место, но позже в тот же день двое других мужчин украли флаг. По данному делу следствие было завершено и в конце сентября дело было передано в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

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