Мужчина оштрафован за то, что сорвал и бросил на землю украинский флаг

Государственная полиция наложила административный штраф в размере 250 евро на мужчину, который возле здания Управления развития Екабпилсского края вырвал украинский флаг из крепления и бросил его на землю. Инцидент случился в августе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщили в Земгальском региональном управлении Госполиции, наказание применено по правовой норме за нарушение общественного порядка, нарушение общепринятых норм поведения и нарушение работы учреждения.

Нарушение произошел 7 августа. Служащие самоуправления вернули украинский флаг на место, но позже в тот же день двое других мужчин украли флаг. По данному делу следствие было завершено и в конце сентября дело было передано в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.