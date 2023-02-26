Мужчина осужден на пять лет за продажу 15 граммов сильнодействующего наркотика
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Рижский городской суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за покупку и продажу 15 граммов очень сильнодействующего наркотического вещества.

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Суд, рассматривая дело, по которому мужчина привлекался к уголовной ответственности за то, что он незаконно приобретал, хранил и сбывал наркотические средства в крупном размере, приговорил подсудимого к реальному лишению свободы на пять лет и пять месяцев с испытательным надзором на два года.

Как сообщили агентству LETA в прокуратуре, установлено, что обвиняемый незаконно приобрел, хранил и 11 января текущего года реализовал почти 15 грамм смеси наркотических веществ, содержащей метонитазен.

Метонитазен – очень сильное наркотическое вещество, способное вызвать смертельные последствия даже в малых дозах.

Хотя подсудимый признал свою вину в совершении инкриминируемых ему уголовных правонарушений, он не воспользовался правом на сотрудничество, которое может выражаться в выборе более простого процесса. Поэтому в феврале прокурор направил дело в суд для рассмотрения в общем порядке.

Обвиняемый может обжаловать приговор в Рижском окружном суде.

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LETA

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