Мужчина осужден на пять лет за продажу 15 граммов сильнодействующего наркотика

Рижский городской суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за покупку и продажу 15 граммов очень сильнодействующего наркотического вещества.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Суд, рассматривая дело, по которому мужчина привлекался к уголовной ответственности за то, что он незаконно приобретал, хранил и сбывал наркотические средства в крупном размере, приговорил подсудимого к реальному лишению свободы на пять лет и пять месяцев с испытательным надзором на два года.

Как сообщили агентству LETA в прокуратуре, установлено, что обвиняемый незаконно приобрел, хранил и 11 января текущего года реализовал почти 15 грамм смеси наркотических веществ, содержащей метонитазен.

Метонитазен – очень сильное наркотическое вещество, способное вызвать смертельные последствия даже в малых дозах.

Хотя подсудимый признал свою вину в совершении инкриминируемых ему уголовных правонарушений, он не воспользовался правом на сотрудничество, которое может выражаться в выборе более простого процесса. Поэтому в феврале прокурор направил дело в суд для рассмотрения в общем порядке.

Обвиняемый может обжаловать приговор в Рижском окружном суде.