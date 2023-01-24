Мужчина "отомстил" бывшей – солгал полиции о наркотиках в ее машине. Теперь ему грозит штраф

На прошлой неделе Государственная полиция получила информацию о человеке в Елгаве, который перевозит большое количество наркотиков в своей машине. Полицейские задержали машину, о которой сообщил мужчина, но внутри ничего не обнаружили. Правоохранительные органы установили, что мужчина намеренно солгал полиции, чтобы доставить неприятности бывшей девушке. В итоге Госполиция возбудила дело об административном правонарушении в отношении мужчины.

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17 января Государственная полиция получила сообщение через социальную сеть Facebook. Некий мужчина сообщил об автомобиле Audi, который вечером того же дня должен отправиться в Елгаву, якобы перевозя большую партию наркотиков с целью их дальнейшей реализации. В конце письма мужчина попросил полицейских проверить автомобиль.

Сотрудники Госполиции задержали упомянутый Audi в Елгаве, на перекрестке улиц Миера и Баускас.

Автомобилем управляла женщина, которая охотно показала полицейским содержимое салона и багажника автомобиля. Никаких запрещенных веществ в машине не обнаружилось.

Полицейские спросили у женщины, кто, по ее мнению, мог желать разыграть ее подобным образом, на что женщина ответила, что это может быть ее бывший. Эта информация совпала с именем мужчины, который сообщил ложную информацию полицейским.

Сотрудники Государственной полиции выехали к этому мужчине и выяснили, что у него был конфликт с женщиной, в результате чего он решил создать своей бывшей проблемы. Он пояснил, что осознает, что совершил правонарушение, а также сожалеет о содеянном.

Против мужчины начали процесс об административном нарушении в связи с распространением информации о заведомо ложном событии. Ему грозит штраф в размере от 35 до 210 евро.

Госполиция напоминает, что ложный вызов карается наказанием. В тот момент, когда полицейские выезжают на место несуществующего дела, в другом месте их помощь может быть действительно необходима.

В то же время полиция благодарит жителей, которые сообщают о реальных нарушениях, связанных с оборотом нелегальных сигарет, алкоголя и психотропных веществ. Жители могут обращаться в полицию и в том случае, если у них есть только подозрения о подобных нарушениях — случай упомянутого выше мужчины отличается тем, что он намеренно сообщил заведомо ложную информацию.

О подозрениях можно сообщать по телефону 110 или по телефону доверия Госполиции 67075444, а также по почте uzticiba@vp.gov.lv.