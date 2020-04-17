Мужчина переклеил штрихкоды и купил три дрона на 3000 евро дешевле

Госполиция задержала мужчину, который приклеил фальшивые штрихкоды на дроны и купил их в пять раз дешевле, чем они стоили, сообщает LETA.

В конце марта Кенгарагский участок полиции получил информацию о возможном мошенничестве от строительного магазина. У его работников появилось подозрение, что один из покупателей подделал штрихкоды, чтобы купить три дрона по другой цене.

Полиция выяснила, что подозреваемый, мужчина 1996 года рождения, подошел к стенду, выбрал три дрона и приклеил на них заранее подготовленные наклейки со штрихкодами. С этими наклейками он понес их к кассе.

Каждый дрон обошелся ему примерно в 200 евро — при том, что стоили они около 1200 евро каждый. Позднее он попытался продать дроны — каждый примерно за 1000 евро.

7 апреля мужчина, который, как выяснилось, уже попадал в поле зрения полиции, был задержан. Полиция нашла у него дома 20 граммов марихуаны. Начаты уголовные процессы по делу о мошенничестве и по делу о хранении наркотиков.