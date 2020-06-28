Мужчина получил год и девять месяцев тюрьмы за ограбление на кладбище в Риге

Суд Латгальского предместья города Риги приговорил мужчину к одному году и девяти месяцам лишения свободы за ограбление, в ходе которого он напал на жертву и обезвредил его с помощью салфетки, пропитанной химическим веществом, сообщает LETA.

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В приговоре суда сказано, что мужчина в ноябре прошлого года около часа дня находился на Ивановском кладбище в Риге, где заметил свою жертву. Он подошел к женщине сзади и закрыл ей лицо заранее подготовленной салфеткой, пропитанной химическим веществом, вдохнув которое, женщина потеряла сознание.

Когда женщина пришла в себя, она обнаружила пропажу золотых сережек, золотого кольца, золотой цепочки с золотым крестиком, которые были надеты на нее в тот день, и мобильного телефона.

Жертве был причинен ущерб на общую сумму 1347,50 евро.

Суд приговорил мужчину к одному году и девяти месяцам тюремного заключения, но, учитывая, что этот человек еще не отбыл полный срок по предыдущему приговору, ему придется провести за решеткой два года и три месяца. Кроме того, он должен будет возместить жертве 697,50 евро и выплатить 440 евро за защиту, предоставленную государством.