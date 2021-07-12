Мужчина поссорился с братом и заколол его ножом в сердце

В пятницу, 9 июля, незадолго до полуночи, в Лимбажском крае в ходе ссоры старший брат убил младшего. Подозреваемый, мужчина 1962 года рождения, задержан и 11 июля арестован, сообщает Госполиция.

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Около 23:55 полиция получила информацию о том, что на чьей-то территории найден труп мужчины 1965 года рождения с признаками насильственной смерти — двумя ножевыми ранениями в области сердца. Прибыв на место, полиция задержала брата умершего. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции из-за вождения велосипеда в пьяном виде и за распитие алкоголя в общественном месте.

Выяснилось, что между братьями возникла ссора, в ходе которой один брат схватил нож и два раза ударил другого.

Начат уголовный процесс. Виновному грозит пожизненное заключение или лишение свободы от пяти до десяти лет с пробационным периодом до трех лет.