Мужчина приехал в полицию на такси и признался, что убил супругу
Foto: F64

Полиция завершила расследование уголовного дела, в рамках которого мужчина подозревается в убийстве своей супруги. Преступление было совершено на почве ревности. Материалы дела переданы в прокуратуру.

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Преступление было совершено в Талси летом прошлого года. В полшестого утра Государственная полиция получила от коллег из полиции самоуправления информацию о том, что к ним обратился мужчина, который рассказал, что убил свою супругу. На указанный адрес выехали сотрудники Управления Курземского региона Госполиции и констатировали, что на кровати без сознания лежит женщина. Медики констатировали ее смерть — женщина была задушена.

Полиция возбудила уголовный процесс по статье убийство. В ходе расследования было установлено, что мужчина задушил женщину из-за ревности, после чего ушел отдыхать в развлекательное заведение и употреблять алкогольные напитки. Там он рассказал окружающим о случившемся и спросил, стоит ли ему идти сдаваться в полицию. Сначала окружающие ему не поверили, а потом, понимая, что скорее всего, это правда, вызвали такси, которое доставили подозреваемого в участок.

Мужчина полностью признает свою вину и сотрудничает с полицией. Экспертиза признала его вменяемым. Опрошенные соседи рассказали, что у пары никогда не было очевидных семейных конфликтов. Стражи порядка также не получали вызовов на этот адрес.

На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера пресечения — арест. Ему грозит от пожизненного заключения до лишения свободы сроком от пяти до 20 лет.

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