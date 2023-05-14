Мужчина приговорен к четырем месяцам тюрьмы за убийство собаки палкой
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Суд Видземского района Риги приговорил мужчину к четырем месяцам лишения свободы за убийство собаки палкой, сообщается в публично доступном приговоре суда.

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Летом 2019 года мужчина без уважительной причины взял палку и дважды ударил собаку по голове, говорится в обвинительном заключении. От ударов собака скончалась. После этого мужчина положил тело собаки в матерчатый мешок, отнес в лес и закопал.

Суд приговорил мужчину к четырем месяцам лишения свободы. Суд включил в приговор время нахождения мужчины под стражей - с 6 февраля по 13 марта текущего года.

Ранее Курземский районный суд Риги приговорил двух человек к условному тюремному сроку за то, что они утопили собаку в ванне. После этого вердикта председатель Латвийской ветеринарной ассоциации Илмарс Дуритис выразил мнение, что наказания, примененные к мучителям животных, были слишком мягкими.

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