Мужчина пытался заказать по почте 1,5 кг метамфетамина
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Служба госдоходов (VID) в начале апреля предотвратила пересылку 1,5 килограмма метамфетамина по почте, сообщает передача TV3 Ziņas.

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На пришедшую из Германии упаковку с подозрительным содержанием сотрудники VID наткнулись на сортировочном складе Latvijas pasts. Экспертиза показала, что в ней чуть больше полукило амфетамина.

В ходе процессуальных действий выяснилось, что получателю пришла еще одна посылка, где был килограмм амфетамина. Полиция дала посылке дойти до адресата, чтобы он пришел за ней на почту. Он пришел и был задержан. Выяснилось, что это мужчина 1972 года.

Он и раньше заказывал наркотики по почте — более мелкими партиями, а в этот раз в порядке эксперимента решил заказать побольше.

Стоимость изъятого амфетамина — около 20 000 евро.

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rus.DELFI.lv

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