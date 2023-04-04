Мужчина развращал девочек несколько лет: от действий педофила могли пострадать пятеро детей

Бюро уголовной полиции Вентспилса завершило расследование уголовного дела за действия сексуального характера, направленные против пяти несовершеннолетних лиц в течение длительного периода времени. Подозреваемый ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

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Как отмечает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, в начале 2022 года правоохранительные органы получили информацию о том, что некий местный житель совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Полиция незамедлительно начала уголовный процесс и вскоре выявила доказательства того, что сексуальное насилие было направлено против пяти несовершеннолетних девочек, четыре из которых — малолетние.

Следствием было установлено, что мужчина находился в среде, где вращались несовершеннолетние, и, пользуясь доверием и авторитетом, а также беспомощным состоянием детей и осознавая, что девочки являются несовершеннолетними, вопреки воле потерпевших, прикасался к их груди и гениталиям через одежду.

Некоторые девочки в силу своего возраста были не в состоянии воспринять и понять действия, направленные против них со стороны мужчины, а значит, не смогли оказать сопротивления, другие же дети поняли характер действий, но не поняли их значения.

В ходе следствия были получены доказательства того, что насилие в отношении двух девочек применялось регулярно, практически каждый день в течение нескольких лет, в отношении же других девочек — несколько раз в месяц и в течение нескольких месяцев.