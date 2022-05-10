Мужчина рисовал запрещенную символику на асфальте – его оштрафовали на 200 евро

В Риге полиция назначила штраф в 200 евро мужчине, который рисовал на асфальте символику, прославляющую армию РФ. Об этом агентству LETA сообщили в государственной полиции.

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Вечером 7 мая инспектор полиции в свободное от работы время заметил правонарушителя на перекрестке улиц Дзелзавас и Гунара Астрас. Мужчина рисовал мелом на тротуаре символы, прославляющие российскую войну — Z, V и ZOV. Полицейский незамедлительно вызвал коллег и человека задержали.

Объясняя свою мотивацию работникам полиции, мужчина отрицал связь символов с войной. Он заявил, что писал из этих букв свои имя и фамилию, хотя в имени и фамилии жителя нет комбинаций из этих букв.

Ранее мужчина не попадал в поле зрения полицейских. В этот же день, 7 мая, Тейковский участок начал административный процесс о публичном использовании символов, прославляющих военную агрессию и преступления. Мужчине сразу выписали штраф в 200 евро.