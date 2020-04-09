Мужчина, сбивший в магазине на пол пенсионерку, оштрафован на 200 евро

Мужчина 1984 года рождения, который на прошлой неделе в Озолниеки толкнул возле кассы пожилую женщину, подошедшую нему слишком близко, оштрафован на 200 евро, сообщили DELFI в Госполиции.

Инцидент произошел 3 апреля. В свою очередь, 7 апреля, полиция приняла решение доставить нарушителя в участок, где он признался в содеянном и заявил, что жалеет о своем импульсивном поступке. Также мужчина принес свои извинения потерпевшей.

Полиция классифицировала его действия согласно статье 167 Кодекса анминистративных нарушений ("Нарушение общественного спокойствия, которое выражается в неуважении к обществу или бессовестном поведении, игнорируя общепринятые нормы поведения"). За подобный проступок полагается от 70 до 500 евро штрафа. В данном случае было принято решение оштрафовать хулигана на 200 евро.

Видеозапись грубого поведения мужчины распространилась по социальным сетям. В магазине Elvi подтвердили, что такой случай действительно произошел: мужчине, стоявшему у касс не понравилось, что пенсионерка подошла к нему ближе, чем на предусмотренные режимом чрезвычайной ситуации два метра.