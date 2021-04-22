Мужчина снял с карты знакомой 70 евро и надеялся, что она не заметит

Госполиция передала в прокуратуру уголовный процесс об использовании чужого платежного средства.

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В конце прошлого ноября полиция получила информацию о том, что с карты одной женщины в Лиепае кто-то снял 70 евро. Расследование показало, что это сделал знакомый женщины. Он был у нее в гостях и, пока она не видела, вытащил из кармана ее куртки банковскую карту. Он сходил к банкомату на улице Зиемелю, снял 70 евро, вернулся и положил карту в тот же карман. Он знал ее пин-код, потому что некоторое время назад по просьбе этой женщины помогал ей с покупками, и она давала ему эту карту.

Пропажу денег пострадавшая заметила через несколько дней, проверив счет.

Подозреваемый признал вину, и на время расследования к нему была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Он уже раньше попадал в поле зрения полиции за преступления имущественного характера.

Теперь ему грозит лишение свободы до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.