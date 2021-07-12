Мужчина собирался похитить двух людей и вызнать их пароли от криптовалютных кошельков

В среду Рижский суд Видземского предместья продолжит рассматривать дело Вячеслава Головенса, который собирался похитить двух людей ради криптовалюты, сообщает LETA.
Обвиняемый из корыстных соображений собирался доставить похищенных в отдаленное место и с применением насилия выпытать у них пароли от криптовалютных кошельков и места, где они хранят наличность. Потом он собирался убить своих жертв.
Он следил за потенциальными жертвами, выяснил маршруты их перемещения и режим дня, выбрал место похищения и назначил им встречу. Реализовать планы похитителю не удалась: он был задержан на месте предполагаемого похищения.