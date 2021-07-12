Мужчина собирался похитить двух людей и вызнать их пароли от криптовалютных кошельков
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

В среду Рижский суд Видземского предместья продолжит рассматривать дело Вячеслава Головенса, который собирался похитить двух людей ради криптовалюты, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Обвиняемый из корыстных соображений собирался доставить похищенных в отдаленное место и с применением насилия выпытать у них пароли от криптовалютных кошельков и места, где они хранят наличность. Потом он собирался убить своих жертв.

Он следил за потенциальными жертвами, выяснил маршруты их перемещения и режим дня, выбрал место похищения и назначил им встречу. Реализовать планы похитителю не удалась: он был задержан на месте предполагаемого похищения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

9

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!