Мужчина соврал о мертвом человеке в квартире и получил штраф 105 евро

Во вторник утром, 19 января в Добельском крае некий мужчина получил штраф в размере 105 евро за то, что ввел в заблуждение оперативные службы, сообщив, что в квартире находится мертвый человек, сообщили в полиции.

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Согласно первоначальной информации, в 9 часов утра в Добельском крае мужчина 1986 г.р. сообщил работникам Службы неотложной медицинской помощи, что в квартире находится мертвый человек. В соответствии с требованиями нормативных актов на вызов отреагировали также Государственная полиция и Государственная пожарно-спасательная служба.

Когда сотрудники оперативных служб прибыли на указанный адрес, выяснилось, что звонившего мужчину знакомый не пустил к себе в квартиру, поэтому он и сообщил недостоверную информацию.

В полиции напоминают, что за распространение информации о ложном событии или инсценировку события, на которое согласно нормативным актам обязаны реагировать оперативные службы, предусмотрен денежный штраф.