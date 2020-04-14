Мужчина убил отца своей девушки за то, что тот ее избивал и насиловал ее сестру

Даугавпилсский суд приговорил к шести годам тюремного заключения мужчину, который убил отца своей подруги. Женщина также осуждена на три года и четыре месяца за подстрекательство к убийству, сообщает LETA.

Пара познакомилась в интернете в марте прошлого года, когда мужчина находился за границей. Встретились они в мае, когда он вернулся в Латвию. Женщина рассказала, что живет вместе с малолетними дочерьми, сестрами, братом и родителями. Она охарактеризовала своего отца как человека, который применяет эмоциональное и физическое насилие против нее и других членов семьи, а ее сестру вдобавок использовал сексуально.

По ее словам, отец постоянно контролировал ее телефон и все остальные способы связи с другими людьми, категорически не желая, чтобы она создавала с кем-то отношения. Поэтому и их отношения, как постоянно подчеркивала она, должны оставаться в тайне.

Мужчина предложил ей и ее дочерям жить вместе с ним, но она сказала, что отец ей этого в жизни не позволит. Таким образом она создавала впечатление, что единственная преграда на пути к их семейному счастью — это ее отец. Она рассказала, что даже думала о его убийстве, но сама этого сделать не может, и хотела бы, чтобы кто-то сделал это вместо нее.

Сначала обвиняемые обсуждали вариант с киллером, но пришли к выводу, что у них нет 1500 евро. Тогда женщина предложила мужчине убить ее отца самому.

В июне мужчина, будучи пьяным, отправился к возлюбленной с намерением забрать ее и ее дочерей к себе, но она еще раз подчеркнула, что это невозможно, потому что отец не даст ей уйти.

Ночью мужчина отправился к дому женщины, напал на ее отца и забил до смерти найденными во дворе предметами. Чтобы довести свой план до конца, он обвязал вокруг шеи жертвы веревку и намеревался протащить тело за машиной, но к месту преступления подъехала полицейская машина.

Оба обвиняемых признали свою вину. Суд рассмотрел в качестве смягчающего обстоятельства заключение Государственной службы пробации о том, что отец женщины был семейным насильником. Было отмечено, что осужденный мужчина, которому было присуще "обостренное чувство справедливости и который хотел отношений с женщиной", стал "удобным орудием" для реализации ее преступных замыслов.

В судебном решении подчеркивается, что поступок обвиняемых нельзя оправдать, поскольку он повлек за собой необратимые последствия, то есть смерть человека. С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, мотивов и того, что обвиняемые пошли на сотрудничество со следствием, обоим по статье 116 было назначено как основное наказание в виде тюремного заключения, так и дополнительное доказание в виде пробационного периода.