Мужчина убил приятеля и выкинул с девятого этажа

Суд Риги приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы за то, что он убил своего приятеля и выкинул труп с девятого этажа.

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Преступление было совершено в октябре 2020 года в квартире после совместного распития алкогольных напитков. Между собутыльниками вспыхнул конфликт, в ход которого обвиняемый ударил приятеля острым предметом несколько раз. От полученных травм пострадавший скончался.

Через четыре дня после совершения преступления мужчина сбросил труп с балкона на девятом этаже.

Решение суда можно обжаловать в Рижском окружном суде.