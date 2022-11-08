Мужчина убил приятеля и выкинул с девятого этажа

Суд Риги приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы за то, что он убил своего приятеля и выкинул труп с девятого этажа.
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Преступление было совершено в октябре 2020 года в квартире после совместного распития алкогольных напитков. Между собутыльниками вспыхнул конфликт, в ход которого обвиняемый ударил приятеля острым предметом несколько раз. От полученных травм пострадавший скончался.
Через четыре дня после совершения преступления мужчина сбросил труп с балкона на девятом этаже.
Решение суда можно обжаловать в Рижском окружном суде.
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