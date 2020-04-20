Мужчина убил свою 90-летнюю родственницу и сдал ее вещи в ломбард

Управление по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции Курземского региона завершили расследование обстоятельств убийства пенсионерки в Вентспилсе: у женщины констатировали серьезные травмы головы.

Как отмечает пресс-центр КРУП, 4 августа 2019 года на пульт Вентспилсского участка полиции поступила информация от бригады Службы неотложной медицинской помощи о том, что в больницу доставлена 90-летняя женщина с травмами головы: у нее констатировали перелом основания черепа. Медики бились за жизнь пенсионерки, но в ночь на 5 августа она скончалась.

Полиция начала уголовный процесс и 5 августа был задержан подозреваемый, который пытался заложить в ломбарде мобильный телефон женщины. Было установлено, что задержанный приходится убитой родственником. У него вспыхнул конфликт с женщиной, в ходе которого он и нанес ей тяжкие травмы. Затем он забрал телефон и деньги и скрылся.

Известно, что ранее он не попадал в поле зрения полиции. В момент задержания у него нашли также сигареты без акцизных марок ЛР и жидкость с характерным запахом алкоголя. За это на него был составлен административный протокол.