Мужчина убил жену и выбросил тело в мусорный бак
Foto: Shutterstock

В середине августа в Прейли мужчина убил супругу и выкинул тело в мусорный контейнер, сообщает Госполиция.

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16 августа Даугавпилсский участок полиции получил информацию, что в Деменской волости Аугшдаугавского края в месте сортировки отходов был обнаружен труп неизвестной женщины со следами насильственной смерти.

Был начат уголовный процесс. Проведя объемную оперативную работу, 18 августа полицейские задержали подозреваемого — мужчину 1976 года рождения, ранее судимого за преступление против человеческой жизни.

Выяснилось, что 15 августа между совместно выпивавшими супругами возник бытовой конфликт, в результате которого женщине были нанесены телесные повреждения, повлекшие за собой смерть. Мужчина попытался скрыть следы преступления и избавился от тела.

Подозреваемый арестован. За причинение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть по неосторожности, он может получить от трех до 15 лет тюремного заключения, с конфискацией имущества или без, с пробационным надзором до трех лет или без него.

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rus.DELFI.lv
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