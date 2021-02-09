Мужчина, убивший жену из ревности, осужден на 9 лет
Foto: F64

Курземский районный суд приговорил к 9 годам лишения свободы Евгения А., который в феврале прошлого года в приступе гнева и ревности убил свою супругу.

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Как отмечает "Курземес вардс", зимой прошлого года Евгений вместе со своей спутницей жизни распивали алкоголь. Во время застолья между ними разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина напал на жену, нанес ей не менее десяти ударов кулаками по лицу, таскал за волосы, давил на грудь. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Известно, что Евгений ранее уже попадал в поле зрения полиции за другие преступления. Помимо тюремного заключения ему также назначили пробационный надзор на три года.

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