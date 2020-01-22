Мужчина угрожал взорвать автосервис и поджечь жилой дом

Сотрудники Отдела криминальной полиции Валмиерского участка полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать один из городских автосервисов, а также сжечь жилой дом.

Как отмечает пресс-центр Видземского регионального управления полиции, 13 января на пульт дежурного поступила информация о том, что некое лицо угрожает в ночь на 14 января взорвать автосервис и поджечь дом. По указанному адресу выехали оперативники, однако после проверки оказалось, что ни один из возможных рисков не подтверждается.

Полиция задержала "подрывника" — им оказался мужчина 1970 г.р., ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов. В настоящее время к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По делу начат уголовный процесс.