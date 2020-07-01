Мужчина украл у приятельницы банковскую карточку и снял со счета 500 евро

В марте нынешнего года в Лиепайский участок полиции поступило заявление от жительницы Гробиньского края, у которой из кошелька украли деньги и банковскую карточку. Расследование по этому делу завершено и передано в прокуратуру.

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Как отмечает пресс-центр Курземского регионального управления полиции (КРУП), 19 марта поступило сообщение о том, что у жительницы украли карточку, с которой сняли 500 евро. Полиция начала уголовный процесс и в скором времени установила, что к преступлению причастен близкий знакомый потерпевшей.

В КРУП пояснили, что мужчина был в гостях у своей знакомой, которая доверила ему свою карточку, назвала PIN-код и отправила за покупками. Подозреваемый вернулся из магазина с покупками и вернул карточку, но проследил, куда женщина ее положила. После этого он украл карточку, снял деньги и растратил.

В том случае, если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 5 лет лишения свободы.