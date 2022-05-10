Мужчина в пьяном угаре зарезал пожилого отца

Жесткоое убийство произошло на днях в Кенгарагсе - мужчина зарезал своего 83-летнего отца, сообщает передача Degpunktā.

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Пожилой мужчина длительное время жил в одной из многоэтажек на улице Саласпилс и, по словам, соседей делил жилплощадь с 56-летним сыном. В тот роковой вечер соседи не заметили ничего подозрительного, что свидетельствовало бы о конфликте.

О том, что произошло несчастье, стало ясно, когда около восьми вечера к дому подъехал оперативный транспорт, а позже сотрудники похоронного бюро.

"И полиция, и скорая, и катафалк, я была в шоке", — рассказывает соседка. По ее словам, мужчина сначала избил отца, а потом нанес удар ножом в сердце. Погибшего знал весь двор. "Мы все его знали, он каждый день три раза гулял со своей маленькой собачкой. Обычно я утром пью кофе, смотрю в окошко, вижу его. Всегда по утрам сидел у песочницы, курил. И тут его вдруг нет. Еще вчера был, мы разговаривали, и вдруг уже нет... ", — говорит женщина.

По словам соседей, у сына были проблемы с алкоголем, он и ранее проявлял агрессию. "Ну как бы ты не напился, разве можно бить пожилого мужчину. Да его и бить не нужно было, он такой щупленький был, 83 года", — говорит соседка.

В Государственной полиции сообщили, что подозреваемый был задержан в квартире. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.