Мужчина выманивал деньги у доверчивого моряка, представляясь проституткой
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Рижский районный суд приговорил к реальному лишению свободы мужчину, который занимался вымогательством денег, выдавая себя за проститутку.

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Как следует из материалов дела, подсудимый воспользовался тем, что у него есть чужая банковская карта для покупки предметов домашнего обихода, и тайно получил от этого лица кодовую карту интернет-банка и необходимые реквизиты для подключения. После этого он оформлял кредиты в Интернете.

Воспользовавшись тем, что у него есть доступ к указанному счету и чужой банковской карте, мужчина выдал себя за женщину и разместил на сайте знакомств объявление об оказании платных сексуальных услуг.

На объявление откликнулся некий моряк, который начал переписку. Мошенник воспользовался тем, что моряк находится не в Латвии, и, обещая встретиться с ним, просил перевести деньги на указанный счет по разным надуманным причинам, таким как оплата услуг такси, доставка сломанной машины домой, покупка еды и напитков, оплата квартиры и другие расходы.

В итоге, моряк еще до встречи с воображаемой подругой произвел 49 денежных переводов, лишившись 1913 евро.

Также моряк договорился с обвиняемым об игре в азартные игры онлайн. Учитывая тот факт, что самостоятельного выхода в интернет на корабле нет, моряк разрешил мошеннику делать ставки на игорных онлайн-площадках и предоставил свободный доступ к своему аккаунту.

Оба договорились разделить выигрыш. Обвиняемый воспользовался тем, что денежные средства от выигрыша в азартных играх находились под его контролем, и перевел их на свой счет.

Суд приговорил обвиняемого к 1,5 годам лишения свободы, а также взыскал с него в пользу обманутого моряка 3343 евро.

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