Мужчина выпрыгнул из машины и врезался в металлический столб

Во вторник, 28 января в Добельском крае травмы получил мужчина, который выпрыгнул из едущей машины и врезался в дорожный знак, сообщили в Государственной полиции.

Все случилось на Лиепайском шоссе, в Добельском крае. Мужчина 1995 г.р., находившийся за рулем автомобиля BMW, тащил на тросе другой BMW, в котором находился мужчина 1992 г.р. Неожиданно машина, которую тянули, стала неуправляемой, и мужчина, чтобы не получить травмы, решил из нее выпрыгнуть. Выпрыгивая, он ударился о металлический столб дорожного знака и получил травмы.

Пострадавший доставлен в больницу, о случившемся проинформирована полиция.