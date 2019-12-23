Мужчина забежал в горящий дом, чтобы спасти соседа

В воскресенье вечером в Талсинском крае человек спас соседа из горящего дома, рискуя своей жизнью. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Около 19:11 пожарные получили вызов в Ивскую волость Талсинского края. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что открытым огнем горит одноэтажный жилой дом площадью 120 квадратных метров. В здании уже рухнула крыша.

В 112 позвонил сосед хозяина дома. До прибытия пожарных он, рискуя жизнью и здоровьем, забежал в горящий дом и спас находившегося в нем человека. Спасенный пострадал от пожара и был передан прибывшей скорой помощи.

В 00:39 пожар удалось ликвидировать. Пожарные вынесли смелому мужчине благодарность.

В воскресенье при пожаре в Рендской волости Кулдигского края погиб человек. В 3.22 пожарные получили вызов на пожар в одноэтажном деревянном доме. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, из дома до прибытия пожарных эвакуировались два человека, которые были переданы медикам. В 5.32 пожар был локализован, но тушение продолжалось до рассвета. В ходе работ в сгоревшем доме было найдено тело погибшего.

Также в Салацгивском крае при пожаре один человек пострадал.